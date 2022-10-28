Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli sağlık sorunlarından olan kanser, “çağımızın vebası” olarak tanımlanıyor.

Kanser, bulaşıcı bir hastalık değil ancak görülme sıklığı en fazla olan hastalıklarda ikinci sırada yer alıyor. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemiz için ise her 5 ölümden biri kanser kaynaklı.

Kanser türleri arasında da meme kanseri ilk 5’te yer alıyor.

Meme kanserinde ölüm oranını düşüren taramanın ihmal edilmemesi ve yılda bir kez dahi olsa yapılması gerekiyor.

Son 50 yılda meme kanserinin görülme sıklığında ciddi bir artış gözlemlendi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim Ayı, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” (Pembe Ay) oldu.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Can Şahin, meme kanseri ile ilgili bilinmesi gereken birçok konuyu TRT Haber’e anlattı.

Meme Kanseri semptomları nelerdir? Korunmak için yapılabilecekler nelerdir?

Erken teşhisin büyük oranda hayat kurtardığını söyleyen Op. Dr. Şahin, “Erken teşhis ile kanserin birçok türünün önüne geçilebiliyor. Meme kanseri semptom vermeye başladıktan sonra fark edilirse hastalığın tedavisinde geç kalınma ihtimali de yükseliyor” dedi.

Op. Dr. Şahin, Meme kanserinde korunmak için yapılabilecekleri de şöyle sıraladı:

- Düzenli egzersiz yapmak ve ideal kilonun üzerine çıkmamak

- Alkolden, yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerden uzak durmak

- Kadınların yeni doğan bebeklerini olabildiğince emzirmesi

- Hormon tedavileri alınıyorsa doktorunun yakın takibinde kalması

Op. Dr. Şahin, erken teşhis için 20 yaşını doldurmuş tüm kadınların ayda 1 kez ayna karşısında kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini vurguladı.

Şahin tavsiyelerine şu sözlerle devam etti:

“40 yaşından küçük kadınlarda öncelikle meme ultrasonu tercih ediliyor. Bunun sebebi meme içeriğinin yoğun olması, yağ içeriğinin de ileri yaştakilere göre az olmasından dolayı mamografinin net görüntü elde edemiyor olması. 40 yaşını geçen kadınlarda ise yıllık ya da 2 yılda bir Mamografi takibi mutlaka öneriliyor.”

Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz kanser taraması

Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde ücretsiz hizmet veren merkezler sayesinde toplumda sıklıkla görülen kanser türleri kolaylıkla teşhis ediliyor.

Davet Aile Hekimlerinden gelecek

Aile hekimleri yeni düzenleme ile sorumlu olduğu kişileri arayıp taramaya davet edebilecek.

Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak ve randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile iletilecek.



Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılacak.

Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenen Tarama Sonrası Teşhis Merkezleri’ne yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılacak, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

(Fotoğraf: AA)

Bir önceki yıl, 4,4 milyon kanser taraması yapılırken, bu yılın ilk 6 ayında 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesiyle Türkiye’de 2008’den bu yana kayıt, önleme, tarama ve tedavi çalışmalarını bir arada barındıran “Ulusal Kanser Kontrol Programı” yürütülüyor.

Bu taramalar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve mobil kanser tarama araçlarıyla yapılabiliyor.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ketem

(Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak)