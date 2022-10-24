Heyecanla, şaşkınlıkla annesine sarıldı. Çünkü duyduğu ilk sesti bu.

O anlarda ne kendisi ne de ailesi gözyaşlarını tutabildi.

Küçük Aslan'ın işitme mücadelesi mutlu sonuçlandı

Aslan Alomar 3 yaşında ve doğuştan işitme engelli.

Ailesi,"oğulları duysun" diye doğduğundan beri mücadele etti.

Küçük Aslan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Bir süre sonra küçük Aslan'ın kulağına işitme cihazı takıldı.

Suriye uyruklu Aslan Alomar'ın tedavisine Kızılay ve Dünya Doktorlar Derneği destek verdi.

Aslan özel eğitime alınacak

Kulak içine yerleştirilen elektronik işitme cihazı, anne ve babasının yanında ilk kez aktif hale getirildi.

Yıllarca evlatlarından bu tepkiyi bekleyen Alomar ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Şimdi oğulları için hayalleri Aslan'ın konuşmaya başlayabilmesi...



3 yaşındaki Aslan özel bir eğitime alınacak.

Uzmanlara göre ailesinin de desteğiyle okul çağına kadar yaşıtlarıyla arasındaki konuşma farkını kapatabilecek.