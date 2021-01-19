Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ormanya’da tatlı bir isim telaşı yaşanıyor.

Ormanya’da 2 ay önce doğan alpaka ile birlikte alpaka sayısı 4’e yükseldi. Yavru alpaka için sosyal medya üzerinden isim aranıyor.

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu güzel bir isim bulunduğu taktirde alpaka yavrusunun o isimle Ormanya’da yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Yüzlerce isim öneriliyor

Alioğlu, Ormanya’da 77 türde 873 hayvanın bulunduğunu ifade etti:

“Yüzlerce isim önerisi bize ulaştı, şu anda onları değerlendiriyoruz. Yavrumuz 2 aylık bir erkek. Yaklaşık 1 yıllık gebelik sürecinin ardından dünyaya geldi. Buranın en yeni üyesi 77 türde 872 hayvanımız vardı, bu alpakamız 873’üncü hayvanımız oldu. Güzel de bir isim bulabilirsek bundan sonra o isimle burada hayatına devam edecek"