Çıktığı dünya türü kapsamında Türkiye’de bulunan Cantarelli, 1296-1299 yılları arasında yapılan ve UNESCO tarafından “Dünya Mirası Geçici Listesi”ne alınan Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret etmek istedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın gördüğü ve kar nedeniyle zorluk yaşamaması için yardımcı olduğu Cantarelli, rehber eşliğinde Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret etti ve kentin çeşitli yerlerini gezdi.

[Fotoğraf: DHA]

“Yolculuğumun amacı kadınlara cesaret vermek”

Çıktığı dünya turu kapsamında 15 ülke gezdiğini söyleyen Cantarelli, “Bu yolculuğumun amacı kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve kadınlara cesaret vermektir. Buraya Kapadokya'dan geldim. Yolda çok fazla rüzgar vardı ve yüzümü çok etkiliyordu. Benim için gerçekten çok zordu; ama kendimi güçlü hissettirdi. Bu gerçekten kendime meydan okuma ve güçlü bir kadın olarak bunu yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Cantarelli, en çok ihtiyaç duyduğu anda yardımcı oldukları için Belediye Başkanı Bayındır’a ve Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Büyükkafalı’ya teşekkür etti.