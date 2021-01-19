İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı.

Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını birlikte çıkarttı.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, Silva ve Cengiz’in nasıl bir arada yaşadıklarını anlattı:

"Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz."

Bozayı Silva, 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneği. 2 yaşındaki Silva daha önce 2 kaplanla aynı alanda büyümüştü.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 65 türün ve 500 çeşidin üzerinde birçok canlı var. Bu canlılar arasında doğada yaralanmış canlılar bulunuyor. Rehabilitasyon merkezinde tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavileri gerçekleştiriliyor.

