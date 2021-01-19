Serik ilçesinde bir genç uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi. Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve TOFAŞ model araçları ile hazır bulundu.

Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada bir anda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı.

Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Tehlikeye rağmen araç uzun süre driftine devam etti.

Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Jandarma harekete geçti

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler olayın Çandır Mahallesi’ndeki ortaokul önünde gerçekleştiğini belirledi.

Drift atan sürücüye 7 bin 158 lira ceza

Drift atan sürücüleri de belirleyen ekipler tüm sürücülerin belgelerini de kontrol etti. Yapılan denetimde TOFAŞ model aracıyla drift atan 23 yaşındaki S.C’ye 6 bin 700 lira, sigorta ve muayene eksikliğinden 458 lira olmak üzere toplamda 7 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullanan gencin ehliyetine 2 yıl el konuldu

Ayrıca alanda alkollü araç kullanan 28 yaşındaki B.Ş'ye de 1679 lira ceza verildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza

Sosyal mesafe kurallarına uymayan 22 kişiye 3 bin 150 şer lira toplamda 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Böylece etkinliğe katılıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve İl Umumi Hıfzısıhha 282. Maddesine aykırı davranan 24 kişiye toplamda 78 bin 137 lira ceza uygulanmış oldu.