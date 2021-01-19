Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 2 minibüs devrildi, 22 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’da kar yağışı sonucu devrilen 2 minibüsteki 22 kişi yaralandı.
Ergani ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır – Eğil kara yolunda ise minibüsün devrilmesi sonucunda 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, Diyarbakır ve Ergani’deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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