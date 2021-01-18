Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında 2 milyar, 2050 yılındaysa 7 milyar insan susuzluk tehdidiyle karşı karşıya kalacak. 2020 yılı dünya için en sıcak yıllardan biriydi... Yağışlar yüzde 57 azaldı.

[Fotoğraf: Getty]

Türkiye de son 10 yılın en kurak kışlarından birini yaşıyor. Çeşitli yöntemlerle kuraklığın önüne geçilmeye çalışılıyor. Yağmur suyu hasadıyla tasarruf da son yıllarda başvurulan yöntemlerden. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağmur suyu hasadının önemini şöyle anlattı:

[Profesör Mustafa Öztürk]

"Binaların yağmur drenaj sistemi üzerinde yer seviyesinde depolama tesisleri oluşturuluyor. Bu depolama tesisleriyle yağmur suyu önemli miktarda depolanabiliyor. Dünyanın değişik ülkelerinde yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. En iyi uygulayan ülkeler Singapur ve Almanya'dır. Kanada gibi yağmur suyunun bol olduğu bir ülkede dahi yağmur suyu hasadı yapılmakta çünkü şehirler aşırı betonlaştığı için bu suların toplanması gerekiyor."

Yağmur suyu hasadıyla önemli miktarda tasarruf sağlanıyor

Sulama suyu ihtiyacı için içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir kayıp. Binaların çatılarından yağmur suyu toplanması ile şebeke suyu kullanımı azaltılabilir. Bu sular yeşil alanların sulanmasında, tuvaletlerde, araba yıkanması gibi birçok amaç için kullanılabilir. Yağmur suyu hasadı farklı yöntemlerle yapılıyor.

[Fotoğraf: Getty]

"Binaların, AVM'lerin, iş yerlerinin çatılarına yağan yağmur suyunun hasat edilmesi. İkincisi yağmur suyunun yağmur bahçeleri oluşturularak hasat edilmesi. Üçüncüsü de yağmur suyu geçiren beton ve asfalt isteminin uygulamaya konması. Bazı ülkeler yağmur suyunu çatılardan hasat ediyorlar, bazı bölgelerde kuyular açmışlar yeraltı suyuyla besliyorlar, çok güzel uygulamalar var."

Mustafa Öztürk, özellikle İstanbul'da yağmur suyuyla önemli miktarda tasarruf sağlanabileceğini söylüyor:

"Çatılardan yağmur suyu hasadı dediğimiz zaman, biliyorsunuz şehirlerde önemli miktarda çatılar var. Yağan yağmurlar yere düştükten sonra kanalizasyon sistemine karışıyor. Tertemiz yağmur suyu kanalizasyon sisteminde kirleniyor. Kanalizasyon suyuna karışmasını engellemek için binaların yağmur drenaj sistemi üzerinde yer seviyesinde depolama tesisleri oluşturuluyor. Bu depolama tesisleriyle yağmur suyu önemli miktarda depolanabiliyor. İstanbul'daki binaların yağmur suyunu toplasak yılda 300 milyon ton yağmur suyu hasadı yapılabilir."

[Fotoğraf: Getty]

Yağmur suyu hasadı için havalimanları, oteller, askeri bölgeler ve stadyumlar gibi geniş çatı alanı olan yapılar uygun noktalar. Hem barajların dolması hem de tasarruf için büyük önem taşıyan yağmur suyu artık her zamankinden daha kıymetli.

