Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıkladığı Metan Emisyonları 2020 verilerine göre, metan emisyonları küresel ısınmanın en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl petrol ve doğal gaz sektörü 70 milyon ton metanın atmosfere salımına neden oldu. Bu rakam, tüm Avrupa Birliği'nin enerji sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarına eşit seviyede gerçekleşti.

2020'de metan emisyonları yüzde 10 düştü

Metan emisyonları geçen yıl yüzde 10 geriledi. Bu düşüş sektördeki şirketlerin salgın nedeniyle düşen talebe bağlı olarak daha az petrol ve doğal gaz üretmesinden kaynaklandı.

IEA, düşüşün, şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aldığı önlemler neticesinde gerçekleşmediği ve daha güçlü aksiyon alınmaması durumunda metan emisyonlarının yeniden artışa geçebileceği uyarısı yaptı.

"Metan emisyonlarını düşürmek için iddialı hedefler koymanın tam zamanı"

IEA Başkanı Fatih Birol, petrol ve doğal gaz sektörünün, metan emisyonlarının yeniden artmayacağını ve küresel ekonomi toparlansa da 2019'un tarihteki en yüksek seviye olarak kalacağını garanti etmesi gerektiğini söyledi.

Metan emisyonlarının düşürülmesi için hızla alınacak önlemlerin iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için kritik önemde olduğuna dikkat çeken Birol, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, sektörün hızla hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer yandan, hükümetlerin de şirketleri bu yönde teşvik etme, performanslarını iyileştirme ve daha iyi sonuçlar almak için inovasyonu destekleme yönünde önemli bir rolü bulunuyor. Bu yüzden, sadece karbondioksit emisyonları için değil metan emisyonlarını düşürmek için de iddialı hedefler koymanın tam zamanı."