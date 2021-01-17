NASA, "İnsanlığın Ay'a dönüşü" olarak nitelediği program dahilinde; Artemis 1, Artemis 2 ve Artemis 3 görevlerinin sırasıyla bu yıl ile 2022 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesini planlıyor.

Artemis 1'de, en güçlü roket olarak adlandırılan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ile Orion kapsülünün insansız şekilde fırlatılması planlanıyor.

Artemis 2'de, 2022 yılında ilk insanlı fırlatma planlanıyor.

Artemis 3'te ise, 2024 yılında, astronotların Ay'a inmesi hedefleniyor. Bu görevde ilk kez bir kadının Ay'a ayak basacak olması, misyonun öne çıkmasını sağlıyor.

[NASA'nın SLS mobil fırlatma rampası | Fotoğraf: Reuters]

Hedef: Ay'ın Güney Kutbu

NASA, programla, daha önce ayak basılmayan Ay'ın Güney Kutbu'nda şunların amaçlandığını bildiriyor:

- Uzun vadeli keşifler için su ve diğer kaynakların bulunması ve kullanılması.

- Ay'ın gizemlerinin araştırılması ve Dünya ile evren hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması.

- Mars'a astronotlar gönderilmeden önce ihtiyaç duyulan teknolojinin belirlenmesi.

Artemis ne demek?

Artemis, Yunan mitolojisinde tanrı Apollon'un ikiz kardeşi ve "Ay tanrıçası" olarak biliniyor.

İlk testte hayal kırıklığı

NASA, program kapsamında "Artemis 1" görevi ateşleme testini Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Test esnasında 4 RS-25 motor ateşlendi ancak motorlar, planlanandan daha kısa sürede gücü kesti.

[Artemis 1 ateşleme testi. | Fotoğraf: AFP/NASA-ROBERT MARKOWITZ]

"Önemli veriler elde ettik"

NASA Direktörü Jim Bridenstine, testin Artemis 1 görevi için önemli bir adım olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Motorlar tam zamanlı çalışmasa da ekip, geri sayımı başarıyla tamamladı, ateşlemeyi gerçekleştirdi ve ileriye dönük önemli veriler elde etti."

NASA Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) programı yöneticilerinden John Honeycutt ise, testin önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi, elde edilen verilerin analiz edileceğini kaydetti.

Artemis programının önümüzdeki yıllarda popülaritesinin artarak daha çok gündeme gelmesi bekleniyor.