Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığından 5 milyar dolarlık füze anlaşması
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni nesil füze uyarı uyduları ihalesini Lockheed Martin şirketine verdi.
İhaleye ilişkin açıklamada, "3 adet Yeni Nesil Yer Yörüngeli Uydu" için yer görevleri yazılımı ve teslimat dahil
4 milyar 934 milyon dolara anlaşma yapıldığı belirtildi.
Anlaşmaya, üç uydunun fırlatma araçlarının entegrasyonunun da dahil olduğu ifade edildi.
ABD Uzay Kuvvetleri, ikisi kutupları, üçü de dünyanın diğer bölgelerini gözetlemek üzere bu yeni sistemlerinin sayısını toplamda beşe çıkaracak.
Etiketler: ABD Yüksek Teknoloji Uzay Çalışmaları
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