İhaleye ilişkin açıklamada, "3 adet Yeni Nesil Yer Yörüngeli Uydu" için yer görevleri yazılımı ve teslimat dahil

4 milyar 934 milyon dolara anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşmaya, üç uydunun fırlatma araçlarının entegrasyonunun da dahil olduğu ifade edildi.

ABD Uzay Kuvvetleri, ikisi kutupları, üçü de dünyanın diğer bölgelerini gözetlemek üzere bu yeni sistemlerinin sayısını toplamda beşe çıkaracak.