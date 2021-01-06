Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Çekya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: AA]
Çekya'da son 24 saatte 17 bin 278 kişide koronavirüs tespit edildi.
10,7 milyon nüfusa sahip ülkede toplam vaka sayısı 776 bin 967'ye ulaştı.
Virüs kaynaklı can kaybı ise 90 artarak 12 bin 436'ya çıktı.
Çekya'da halihazırda 7 bin 1 kişi, COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor.
Etiketler: Koronavirüs
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