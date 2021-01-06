Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika’da son 24 saatte koronavirüsten 1065 ölüm
Meksika’da son 24 saatte 11 bin 271 kişide daha koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 490’a ulaştı.
Meksika’da son 24 saatte 11 bin 271 kişide daha virüs tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 490’a yükseldi.
Ülkede 1065 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 128 bin 822’ye ulaştığı açıklandı.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
Son Haberler
- 10:20
- 10:16
- 10:14
- 10:01
- 10:18
Sıradaki Haber
Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz