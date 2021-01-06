Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 65 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de son 24 saatte 840 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 65 bin 818’e çıktı.
Ülkede son bir günde 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1027'ye ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 46 bin 995 kişi sağlığına kavuştu.
Vakalarda artış
Güney Kore'de vaka sayısı aralığın ortasından itibaren artarak 1000 eşiğini aşmıştı. Ülkede önceki gün 1020 yeni vaka tespit edilmişti.
Yeni vakalara karşı başkent Seul ve çevresinde ilan edilen artırılmış, 2'nci seviye karantina tedbirleri 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
Tedbirler kapsamında 4'ten fazla kişinin bir araya geldiği özel toplantılara yasak getiriliyor.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
Son Haberler
- 10:20
- 10:16
- 10:12
- 10:14
- 10:01
Sıradaki Haber
Kazakistanlı gençlerden, Rus milletvekillerine 'Kazakistan haritalı' çikolata
Yükleniyor lütfen bekleyiniz