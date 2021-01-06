Kazakistanlı gençler Rusya Devlet Duması milletvekilleri Vyaçeslav Nikonov, Yevgeny Fedorov ve Vladimir Zhirinovsky'ye üzerinde Kazakistan haritası bulunan Kazakistan çikolatalarını posta ile adreslerine gönderdiler.

Çikolatalar, Kazakistan Halk Partisi Gençlik Kanadı temsilcileri tarafından Rusya Federasyonu Devlet Duması’na gönderildi.

Gençler, sosyal medya üzerinden video paylaşarak, "Sayın Rus milletvekilleri! Sizlere tüm dünyada sevilen Kazak çikolatasını gönderiyoruz. Ambalaj kağıdı, modern ve bağımsız Kazakistan haritasını gösteriyor. Afiyet olsun, tarihi ve coğrafyayı da öğrenin” mesajını verdi.

[Vyacheslav Nikonov | Fotoğraf: AP]

Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, geçtiğimiz günlerde Rus devlet televizyonunda, Kazakistan toprakları ve tarihi hakkında,"Kazakistan toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nden Kazakistan'a büyük bir armağandır" açıklamasını yapmıştı.

Bir diğer Duma milletvekili Yevgeny Fedorov da Nikonov'u destekleyerek, Kazakistan'ın topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

Rus milletvekillerinin bu sözleri Kazakistan kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirmişti.