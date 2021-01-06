Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 32 yeni vaka görüldü
Çin ana karasında son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı 32 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.
Yurt içi kaynaklı vakaların 20’si Hebei, 1’s Liaoning, 1'i Heylongciang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin’de görüldü.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 215 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
82 bin 138 kişi ise sağlığına kavuştu.
Hıbey'de tedbirler sıkılaştırıldı
Pekin'e komşu Hıbey eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler artırıldı.
Hıbey’de 20 vaka ve 43 asemptomatik vaka tespit edilmesinin ardından "acil durum" ilan edildi.
Bu kapsamda eyaletin başkenti Şıciacuang’da, kent genelinde nükleik asit testi yapılacak. Kentteki tüm kreş, ilk ve orta okullarda yüz yüze eğitim askıya alındı. Kentteki iç hat uçuşlarının yüzde 30’u da iptal edildi.
Etiketler: Çin Koronavirüs
Son Haberler
- 10:20
- 10:16
- 10:12
- 10:14
- 10:01
Sıradaki Haber
ABD'nin Georgia ikinci tur Senato seçimlerinde oy sayımları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz