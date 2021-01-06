Yurt içi kaynaklı vakaların 20’si Hebei, 1’s Liaoning, 1'i Heylongciang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin’de görüldü.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 215 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

82 bin 138 kişi ise sağlığına kavuştu.

Hıbey'de tedbirler sıkılaştırıldı

Pekin'e komşu Hıbey eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler artırıldı.

Hıbey’de 20 vaka ve 43 asemptomatik vaka tespit edilmesinin ardından "acil durum" ilan edildi.

Bu kapsamda eyaletin başkenti Şıciacuang’da, kent genelinde nükleik asit testi yapılacak. Kentteki tüm kreş, ilk ve orta okullarda yüz yüze eğitim askıya alındı. Kentteki iç hat uçuşlarının yüzde 30’u da iptal edildi.