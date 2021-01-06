Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 264 artarak 150 bin 114'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte 18 bin 88 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 374 bin 932’ye çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 997 bin 272 kişi sağlığına kavuştu.
Hindistan'da vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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