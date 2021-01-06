Ülkede son 24 saatte 18 bin 88 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 374 bin 932’ye çıktı.

Virüs bulaşan 9 milyon 997 bin 272 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan'da vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.