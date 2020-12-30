Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) önemli projelerinde Türk bilim insanlarının isimleri artık sıklıkla duyulmaya başladı.

NASA’nın evrende yaşam arama çalışmalarına yönelik projesine liderlik eden bilim insanı Betül Kaçar’ın ardından, Michigan Üniversitesi’nde görev yapan Kayhan Gültekin ve ekibi kayıp kara deliğin izini sürüyor.

Gültekin’in liderlik ettiği projede Abell 2261 isimli galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edilemediği araştırılıyor.

Gözlemlerde NASA’nın en güçlü 2 teleskobu kullanılıyor.

Çalışma, birçok gizemi aydınlatabilir

Gültekin ve ekibi kara deliğin galaksinin merkezinden atılmış olabileceği üzerinde duruyor.



“Yerçekimsel dalga geri tepmesi” diye bilinen bir süreç sonunda, iki kara deliğin birleşmesi ile oluşan yer çekimi dalgaları sonucu kara deliğin galaksiler arası uzayda dolaşmaya başladığı tahmin ediliyor.



Çalışma kara deliklerin yeri ve hareketine ilişkin gizemi aydınlatabilir.