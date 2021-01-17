Gezegenlerin hareketlerinden ay ve güneş tutulmalarına kadar dünyanın etrafında gelişen astronomik olaylar, Türkiye'nin uzaya açılan pencereleri olan gözlemevlerinde izleniyor, inceleniyor.

Türkiye'de üniversiteler ve TÜBİTAK bünyesinde 10'u aşkın gözlemevi bulunuyor.

Bir gözlem planı hazırladıklarını, gözlemleyecekleri kaynakları belirlediklerini söyleyen Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Mesut Yılmaz, "Hangi filtre sistemlerini takacağız onları belirleriz, sonra gözlemi yaparız. Gözlem yapıldıktan sonra da veriler dijital ortama aktarılıyor. Bu dijital ortamda da daha sonra bilgisayarlar vasıtasıyla görüntülere bakıyoruz." dedi.

Uydu takibi yapılabiliyor

Gözlemevleri, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik atılımlarının da takipçisi.

Teleskopla yerden yapılan gözlemlerle uydu takibi yapabildiklerini anlatan Yılmaz, eğer Türksat uydusunda belirli uydularla yörüngede bir sapma olursa, teleskoplarla gözlem yaparak teyit almanız gerekir. Teleskoplarla yapılan gözlemle o sapmaları düzeltebiliyorsunuz." diye konuştu.

TÜBİTAK'ın gözlemevi 20 yıldır araştırmacıları ağırlıyor

Türkiye'nin ulusal çaptaki ilk gözlemevi TÜBİTAK'a ait. Gözlemevi, 3 aktif teleskop ile yaklaşık 20 yıldır ulusal ve uluslararası araştırmacıları ağırlıyor. 60, 100 ve 150 santimetre çapındaki teleskoplarla gök cisimlerinin parlaklık ve konumlarını belirliyor. Antalya'da 2 bin 500 yükseklikte kurulan yapı, dünyanın sayılı gözlemevlerinden.

Türkiye'nin en eski gözlemevi

Kandilli Rasathanesi de Türkiye'nin en eski gözlemevi. Rasathanenin astronomi laboratuvarında 86 yıldır güneşe ait parametreler hesaplanıyor. Çalışmalar, uluslararası yayınlara referans oluyor.

İstanbul, Ankara ve Ege üniversitelerindeki gözlemevlerinde de öğrenciler ve uzmanlar, astronomik gözlemler gerçekleştiriyor. Bilgilere dileyen herkes erişebiliyor.

Doğu Anadolu Gözlemevinde ilk ışık yıl sonunda alınacak

Erzurum'da tamamlanmak üzere olan Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzay bilimlerindeki vizyon projelerinden. Doğu Anadolu Gözlemevi emsalleri arasında en yüksek teknolojiye sahip.

3 bin 170 metre yükseklikteki gözlemevinde ilk ışığın yıl sonunda alınması hedefleniyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ahmet Gümüş