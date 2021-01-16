VK,YouTube ve TikTok ve Dailymotion ardından Linkedin, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Gelişmeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sayan, mesajında şunları aktardı:

"Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.

Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.

Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz."

Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.



Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.



Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22