Ümraniye Belediyesi serebral palsi hastası olan 8 yaşındaki Efe’nin çöp kamyonu isteğini yerine getirerek bir sürpriz yaptı.

Çöp kamyonu hayranı olan Efe Artun için seferber olan belediye ekipleri, önce kamyonla küçük Efe’nin yaşadığı sokakta tur attı sonra da Efe’yi araca alarak bir süre gezdirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Efe Artun'un mutlu anlarında kardeşleri Hayal ve Hüseyin de alkışlarla destek verdi. Efe’nin kardeşleri ve arkadaşları Efe’yi kamyona binerken hem de gelirken yalnız bırakmadı.