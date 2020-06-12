Bodrum'da, dağlık alanda aç kalan domuzlar şehir merkezine indi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne giden domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi.

Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti.

Domuzlar, vatandaşlar tarafından kovuldu.