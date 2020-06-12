Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aç kalan domuzlar Bodrum merkezde yiyecek aradı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bir sitenin önünde yiyecek arayan domuzlar, yeşillik alanı talan etti.
Bodrum'da, dağlık alanda aç kalan domuzlar şehir merkezine indi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne giden domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi.
Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti.
Domuzlar, vatandaşlar tarafından kovuldu.
Etiketler: Muğla bodrum domuz aç kalan domuzSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 08:32
Son Haberler
- 10:01
- 09:53
- 09:32
- 09:29
- 09:06
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz