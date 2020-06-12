Haber Giriş: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyünde eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyünde bir evin içerisine yılan girdi.
Evde yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilen yılan için itfaiye ekibi çağrıldı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin içerisinde arama yaparak yılanı saklandığı yerden bulup çıkardı.
Ekipler, yılanı doğaya bıraktı.
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