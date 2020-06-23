Antalya'nın Beykonak Mahallesi'nde üretici Bilal Bayram, 3 yıl önce diktiği ejder meyvesinin 20 Temmuz'dan sonra başlayan hasat dönemi, aralık ayının sonuna kadar devam ediyor.

Gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığı ejder meyvesi, dönüm alanı açısından diğer örtü altı ürünlerinden de daha fazla kar sağlıyor.

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Bilal Bayram, "Çok yoğun bir çiçeğimiz var. 15- 20 gün sonra temmuzun ilk günlerinde ilk hasadımızı yapacağız. Çok verimli bir yıl olacak. Meyveyi soran çok. Dönümde ortalama 10 bin meyve alıyoruz. Getirisi yüksek güzel bir kar marjı var. Masrafları ve işçiliği de çok düşük olduğu için diğer örtü altı sebze türlerine göre getirisi bayağı yüksek. Besleme ve korumada minimum seviyelerdeyiz. Öyle çok aşırı bir zararlısı yok. Onun için ilaçlama ve gübreleme minimum sevilerde olduğu için o maliyetlerimiz de çok düşük" dedi.

Dönümde 10 bin meyve bekleyen Bilal Bayram, 1,5 dönümlük seradan 15 bin meyve almayı ve tanesini 15 TL'den satmaya hedeflediğini anlattı.