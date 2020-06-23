Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyünde evlerden birinin duvarına yuva yapan kumru kuşu, suların yuvasına kadar gelmesine rağmen yavrularını terk etmedi.

Yavrularını canı pahasına terk etmeyen kumru sel felaketinin simgesi haline geldi.

"Sel felaketinin simgesi haline geldi"

Canı pahasına kumrunun yavrularını terk etmediklerini gördüklerini ifade eden köy sakinleri, "Bu kuş buraya uzun zaman önce yuva yaptı. Yumurtladı yavrularını büyüttü. Yaşanan sel felaketinde, sular kumrunun yuvasının boyuna kadar gelmiş buna rağmen kuş ölümü göze alarak yuvasını terk etmemiş. Kumru felaketin simgesi oldu" dedi.

130 haneli köyde evlerin hemen hemen tamamı kullanılmaz hale geldi.