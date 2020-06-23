Mersin Körfezi Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geliyor.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından tropik türlerin Akdeniz'e geçmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Akdeniz, güneydoğusunda Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz'e bağlanıyor. Kızıl Deniz'deki tropik türler de bunun üzerine Akdeniz'e geçmeye başladı. Dünya tarihinde ilk kez bir denizde değişim yaşanıyor. Bir denizin karakterini değiştirmesi insanlık tarihinde ilk kez gözlemleniyor. Çünkü bu süreç yüzlerce yıl sürebilen bir süreç olduğu için bizler insanlık tarihi boyunca ilk kez Akdeniz'in, bir denizin karakter değişimine tanıklık ediyoruz. Bu önemli ve heyecan verici bir durum."

[Fotoğraf: DHA ]

8 bin 500 makroskopik yaşıyor

Doç. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz'de 8 bin 500 üzerinde gözle görülebilin makroskopik deniz canlısı yaşadığını söyledi.

Akdeniz'in kendine özgü türlerinin yanı sıra 'lesepsiyon' olarak adlandırılan Kızıl Deniz'den gelen göçmen türlerini barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Deniz Ayas, "Bu göçmen türler Akdeniz'in tropikalleşmesini, tropik bir deniz karakterleşmesini sağlıyor. Burada biz Akdeniz'i 3 ana bölüm olarak ayırabiliriz. Doğu Akdeniz bu tropikleşmede en fazla etkilenen bölgedir. Bu bölge içerisinde de Mersin sahil şeridi de bu tropikleşmenin gözle görülebileceği önemli bir deniz alanı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.