Şehitlerin anısını dağların zirvesinde yaşatıyor

Erzurum İspir'de yaşayan Bülent Erkan, 2 yıl önce yönetmen Yavuz Selim Taşçıoğlu'nun çektiği, hayatını konu alan "Dağların Oğlu" belgeseliyle çeşitli uluslararası organizasyonlarda ödüller aldı.

Erkan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar anısına Erzurum, Artvin ve Rize'deki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine Türk bayrağı dikmeye karar verdi.

8 ay önce harekete geçti

Temin ettiği yaklaşık 2 metrelik Türk bayraklarıyla yaklaşık 8 ay önce harekete geçen Erkan, bu süreçte Büyük Kaçkar Dağı'nın yanı sıra Verçenik, Kemerli Kaçkar, Tatos, Altıparmak, Tavuklu Kaya, Karasal, Kuşdili, Dilek, Mezovit, Öğle Taşı, Çaşurluğun Sivri, Haçintapin Sivri, Burduhanın Zirve ve Tepesi, Leş dağına tırmanıp zirvelere Türk bayrağı dikti.

Son olarak Palandöken Dağı'nın zirvesi olan 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'ne tırmanan Erkan'ın zorlu yolculuğu yerinde görüntülendi.

Bülent Erkan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların bulundukları yerden ülkeyi savunarak vatan toprağına sahip çıktığını anlattı.

Doğal hayatı korumak için sürekli dağlarda geziyor

Yaşamını mevsim gözetmeksizin dağlarda, doğayı korumakla geçirdiğini belirten Erkan, "Doğal hayatı korumak için sürekli dağlarda geziyorum. Dağcı olduğum için de FETÖ olaylarından sonra 15 Temmuz şehitleri anısına Erzurum, Artvin ve Rize üçgenindeki 15 dağın zirvesine Türk bayrağı dikme projesi başlattım" dedi.

Zirve tırmanışlarının zorlu geçtiğinden bahseden Erkan, tırmandığı dağların en yükseğinin 4 bin rakımlı Kaçkar Dağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tük bayrağı diktiğim 15'inci dağ olan Palandöken Dağı zirvesini bu yılki ağustos ayına denk getirmek istedim ancak zirvelere çıkmak zor. Ortalama bu iş 7-8 ay sürdü."

Şehitlerin anısını yaşatmak için 5 gün dağa tırmandı

Erkan, söz konusu illerdeki yakın dağlara kimi zaman günübirlik çıktığını, tırmanışı zor olan dağlarda ise ortalama 5 günde zirve yaptığını vurguladı.

Tırmanışlarında dağlarda kamp kurup sabahladığını anlatan Erkan, "30 kilo eşya ile kamp kurup zirveye tırmanıyorsun, hava koşulları elvermediyse dönüp tekrar deniyorsun. Gittiğim dağlara araç yolu bittiğinde tırmanışa başlıyordum" dedi.

Kaynak: AA