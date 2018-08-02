Samsun’da heyecan doruklarda yaşanacak

Türkiye'nin önemli büyük su kanyonlarından biri olan Samsun Şahinkaya Kanyonu'nda 4-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek “Falcon Fest”e, kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden yaklaşık 670 sporcu katılacak.

Festival kapsamında 5 Ağustos'ta Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu da yapılacak. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 200 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor.

Festival alanında sportif gösterilerin yanı sıra kamp katılımcıları için çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, sporcuların nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

“Samsun'un ve Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un ve Türkiye'nin tanıtımı açısından festivalin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlik, sporu ve turizmi, adrenalin ve doğa tutkusunu, dayanışma ve sevgiyi bünyesinde barındırarak, bizi mutlu eden bir güzellik oluşturacak.” diye konuştu.

Vezirköprü ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, 4,5 kilometre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve yaklaşık 400 metre duvar yüksekliğiyle Samsun'un en önemli turizm değeri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA