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İnatçı eşek kaçtı, zabıta ekipleri kovaladı

Kütahya Emet’te başıboş bir eşek, sürücülere ve zabıta görevlilerine zor anlar yaşattı.

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Emet-Kütahya yolu Emet Bor Kavşağı’nda zabıta ekiplerine, bir eşeğin trafiği tehlikeye soktuğu ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, eşeği yakalamak için seferber oldu, ancak bunu bir türlü başaramadı. Yakalanmamak için anayola kaçan eşek zaman zaman yolda tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Zabıta eşeği yakalamak için eşeğin önüne ot attı. Bu arada, eşeğin uzun süredir dışarıda olduğu ve bakımsızlıktan zayıf düştüğü görüldü. Bunda da başarılı olamayan ekipler, daha sonra eşeği sakinleştirici iğne atarak ancak yakalayabildi.

Uyuşturucunun etkisiyle sakinleşen hayvan daha sonra görevli tarafından hayvan barınağına götürüldü ve trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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