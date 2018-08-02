Kedi ve köpek dostluklarıyla iç ısıtıyor

Manisa Salihli'de yaşayan Akcan ailesinin 'Dia' isimli köpeği ile 'Boncuk' isimli kedisinin dostlukları görenleri etkiliyor.

Dia ve Boncuk'un beraber uyumaları ve sıkı dostlukları cep telefonuyla kaydedildi. Bu sıcak dostluk, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kedi ve köpeğin bu dostluğu, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Kedi ile köpeğin sahibi Hasan Akcan, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara da ders olması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: İHA