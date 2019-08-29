Yaşam

Sakaryalı besicilerin kış hazırlığı başladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:36 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:01

Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, kış için yem hazırlıkları yapıyor. En çok tercih edilen ürün ise silaj yem. Bunun için mısır henüz tarladayken yapraklarıyla birlikte parçalanarak paketleniyor.

Yazın son, sonbaharın ilk günleri hayvancılıkla uğraşanlar için kış hazırlığı zamanı demek. Mısır, tarladan makinelerle toplanıyor ve parçalanıyor, sonra da paketleniyor. Hayvancılıkla uğraşanların en önemli kış hazırlığı silaj (yem türü) yapımı. Kış boyunca yeterli silaja sahip olmak, hayvancılıkla uğraşanların elini oldukça rahatlatıyor. Sakarya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, mısır silajının olmazsa olmaz yemlerden biri olduğunu söyledi. Mısır silajı verilmeyen hayvanlarda süt verimi kış boyunca yüzde 30 düşüyor. Mısır yapraklarının sonbaharın ilk günleriyle paketlenerek saklanması ideal hayvan yemini sağlıyor. Sakaryalı besiciler de silajdan vazgeçmiyor. Haber: Mehmet Karakaş Etiketler: yem türü silaj yem sakaryalı besiciler mısır silaj mısır kış hazırlığı

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