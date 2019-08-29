Yazın son, sonbaharın ilk günleri hayvancılıkla uğraşanlar için kış hazırlığı zamanı demek. Mısır, tarladan makinelerle toplanıyor ve parçalanıyor, sonra da paketleniyor.
Hayvancılıkla uğraşanların en önemli kış hazırlığı silaj (yem türü) yapımı. Kış boyunca yeterli silaja sahip olmak, hayvancılıkla uğraşanların elini oldukça rahatlatıyor.
Sakarya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, mısır silajının olmazsa olmaz yemlerden biri olduğunu söyledi.
Mısır silajı verilmeyen hayvanlarda süt verimi kış boyunca yüzde 30 düşüyor. Mısır yapraklarının sonbaharın ilk günleriyle paketlenerek saklanması ideal hayvan yemini sağlıyor. Sakaryalı besiciler de silajdan vazgeçmiyor.
Haber: Mehmet Karakaş