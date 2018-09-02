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Sahibinin otomobilin arkasında sürüklediği köpek Zabıta Müdürlüğü'nde işe başladı

Muğla’da sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisi yapılan köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosunda işe başladı.

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Sahibinin otomobilin arkasında sürüklediği köpek Zabıta Müdürlüğünde işe başladı

Fethiye Belediyesi, sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanan ve sürüklenen köpeğin Zabıta Müdürlüğü kadrosunda işe başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediyesi, “Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı.” ifadelerine yer verdi.

 


 

Kendisine ait özel üniformasıyla Turizm Zabıtası olarak göreve başlayan köpek, akşam 20.00-24.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesi atıyor.

 


 

Akşamları mesai yapan köpek, gündüz sıcak havalardan etkilenmemesi için belediyeye ait atölyede kendisi için hazırlanan evde istirahat ediyor.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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