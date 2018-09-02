Sahibinin otomobilin arkasında sürüklediği köpek Zabıta Müdürlüğü'nde işe başladı

Fethiye Belediyesi, sahibi tarafından otomobilin arkasına bağlanan ve sürüklenen köpeğin Zabıta Müdürlüğü kadrosunda işe başladığını duyurdu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediyesi, “Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı.” ifadelerine yer verdi.
O şimdi Zabıta...— Fethiye Belediyesi (@fethiyebelediye) 1 Eylül 2018
Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı. pic.twitter.com/VFjtdz8brJ
Kendisine ait özel üniformasıyla Turizm Zabıtası olarak göreve başlayan köpek, akşam 20.00-24.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesi atıyor.
Kendisine ait özel üniformasıyla Turizm Zabıtası olarak göreve başlayan dostumuz akşam 20:00 - 24:00 saatleri arasında ekip arkadaşlarıyla birlikte kordon, sahil bantlarımız ve rekreasyon alanlarımızda huzur devriyesi atıyor.— Fethiye Belediyesi (@fethiyebelediye) 1 Eylül 2018
Akşamları mesai yapan köpek, gündüz sıcak havalardan etkilenmemesi için belediyeye ait atölyede kendisi için hazırlanan evde istirahat ediyor.
Akşamları mesai yapan arkadaşımız, gündüz sıcak havalardan etkilenmemesi için Belediyemiz Atölyesi’nde kendisi için hazırlanan evinde istirahat ediyor.— Fethiye Belediyesi (@fethiyebelediye) 1 Eylül 2018
Fethiye Belediyesi Ailesi olarak aramıza katılan yeni mesai arkadaşımıza görevinde başarılar diliyoruz.#hayvanaşiddetsuçtur
Kaynak: TRT Haber