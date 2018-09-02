Nemrut Krater Gölü kamp tutkunlarının gözdesi oldu

Bitlis Tatvan'da bulunan Nemrut Krater Gölü, bugünlerde şehrin stres ve gürültüsünden sıkılan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Doğa ile iç içe zaman

Özellikle hafta sonları huzur arayan, temiz doğa havası solumak isteyen yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün yolunu tutuyor.

Geceyi Nemrut Krater Gölü’nün hemen yamacına kurdukları çadırlarda geçiren turistler, doğa ile baş başa zaman geçiriyor.

Gece geç saatlere kadar yaktıkları kamp ateşinin etrafında şarkılar seslendiren turistler, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü’nde keyifli saatler geçirmenin hazzını yaşıyor.

"Nemrut kamp anlamında dünyanın en güzel yerlerinden biri"

Nemrut Krater Gölü’ne gezi düzenleyip gece kamp yapan grup öncülerinden Ömer Uğur, bir doğa harikası olan Nemrut Krater Gölü’nün gündüz ayrı, gece ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Nemrut’ta bu yıl 3. kez kamp düzenlediklerini belirten Ömer Uğur, "Bu sene burada yapmış olduğumuz üçüncü kampımız. İlk kamptan sonra birçok arkadaşımız beni arayarak kampa dahil olmak istediği belirtti. Bunun üzerine bir ikinci kamp daha düzenledik. Bu kamptan sonra yine bu kez çevre illerden misafirlerimizin yoğun talepleri üzerine 15 kişiden oluşan bir grupla üçüncü kampımızı düzenledik. Amacımız bir doğa harikası olan Nemrut’u en iyi şekilde tanıtmaktır. Bu kamplar, tanıtıma bir nevi öncülük etmiş oluyor. Bence Nemrut, kamp anlamında dünyanın en güzel yerlerinden biri konumdadır" dedi.

"Burası inanılmaz bir yer"

Kamp yapmaya gelen grup üyelerinden Vedat Elma ise, şunları söyledi:

"Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Burası inanılmaz bir yer. Geceyi burada geçirmek üzere çadırlarımızı kurduk. Burada inanılmaz bir doğa ve huzur var. Burası hakikaten gezilip görülmesi gereken bir yer. Şu an için gece hava biraz soğuk olsa da yakmış olduğumuz ateşle ısınıyoruz. Buranın hem gece hem de gündüz kendine özgü bir ambiyansı, çok temiz bir havası var. Bizler burada çok güzel bir gece geçirdik. Buraya gelmeye değiyor. Bizler inşallah her sene buraya gelmeyi düşünüyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz."

"Bu kamp bizim için terapi gibi geldi"

Grup üyelerinden İbrahim Halil Kaya da, eğlendiklerini ve kafa dinlediklerini belirterek, "Bu kamp bizim için terapi gibi geldi. Bu muhteşem gökyüzü altında çadırlarda uyumak ise apayrı biz güzellik oldu bizim için. İnşallah sık sık bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA