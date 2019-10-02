Türkiye'de yaşanmadık şehir bırakmayan Baran Akyüz, hem yaşam hem iş alanı halinde tasarladığı "Rotabüs"ü ile ülke sınırlarının ötesine uzanmayı planlıyor.

Mavi rengi, tavan kısmına yerleştirilen hamağı ve şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çeken burunlu otobüs, 17 yaşından beri yollarda olan Baran Akyüz'e ev sahipliği yapıyor.

"Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık" felsefesiyle Türkiye'de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, serüvenini Yemen'den Şam'a İstanbul'dan Avrupa'ya nice diyarlar gezmesi nedeniyle kendine benzettiği kahveyi satarak geçimini sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yol hikayesinde önce "Bıldırcın" adını verdiği otomobil, daha sonra "Tırtıl" diye adlandırdığı karavan kendisine eşlik eden Rotasız Baran, yeni yol arkadaşı "Rotabüs" ile macerasını yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor.

Gezginliği doğduğu gün başladı

Akyüz, annesi ve babasının misafirliğe gittikleri bir köyde dünyaya geldiğini, gezginliğinin daha doğduğu gün başladığını anlattı.

Akyüz, 17 yaşında büyüdüğü şehirden ayrıldığını, önce otostop ile sonra Bıldırcın ve Tırtıl adını verdiği araçlarla Türkiye'nin bütün kentlerine gittiğini belirterek "Gezmek değil, gittiğim her şehirde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kaldım. Oranın kültürünü, coğrafyasını, insanlarını, renklerini, dokusunu her şeyini hissederek yaşadım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Başarı için sevilen bir işin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Akyüz, şunları söyledi:

"Ben de yollarda ne yapabilirim diye düşünürken, 'Kahve satayım, hem istediğim hayatı yaşayım hem de geçimimi desteklesin' dedim. Fazlada gözüm yok. Karnımı doyursun, mazot paramı çıkarsın, istediğim yere gideyim yeter."

"Hesaplanmayacak kadar yol yaptım"

Akyüz, 2,5 senedir Rota adlı kedisine yol arkadaşlığı yaptığını, son zamanlarda yanlarına Orbis adını verdiği köpeğin de katıldığını anlatarak "Rota da benim gibi tam bir gezgin. Yaşadığımız yerlerde gider, gezer dolaşır ama yine bana gelir" dedi.

Hesaplamayacak kadar çok yol yaptığını, yaşı ilerledikçe daha konforlu bir araca ihtiyaç duyduğunu belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Bu araç hayatımıza yeni girdi, yapımı 5-6 ay sürdü. Her ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarladık. Kahve servisini pencereden yapıyoruz. Yollarda çok ilgi görüyor. Bu derece ilgi görmesi enerjime enerji katıyor. Gelecek seneden itibaren dünyanın her yerini tada tada, hissede hissede öğreneceğiz."

Kaynak: AA