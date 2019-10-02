Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen "7. Sinemasal Film Festivali", bu sene Doğu Anadolu'daki çocuklara ulaştı. Festival kapsamında, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de 30 bin çocuk ve ailesi açık havada sinema keyfi yaptı.

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı çocukları sinemayla buluşturmayı amaçlayan Sinemasal Film Festivali, 16-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen Doğu Anadolu etabını tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Ulaşımı zor olan köylere de gidildi

Doğu Anadolu'da Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de, ulaşılması zor dağ köylerinde, kasabalarda ve beldelerde yaşayan çocuklara ulaşıldı. 12 gün süren festivalde, önceki yıllara göre rekor bir katılım ile 30 bin köy çocuğu, açık havada sinema deneyimini yaşadı.

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Enes Kaya, festivalde köy köy gezerek, çocukları bakanlığın ve yerel yönetimlerin desteğiyle film izlemek için bir araya getirdiklerini söyledi.

Kaya, sinema filminde çocuklara hatıra sinema bileti, meyve suyu ve patlamış mısır ikram ettiklerini, hayatlarında belki de ilk kez açık havada gerçek sinema deneyimi yaşattıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Festivalle 3,5 milyon çocuğa ulaşıldı

Enes Kaya, 5-17 yaş arasındaki çocuklara uygun ve ailelerin de izleyebildiği "Bizim Köyün Şarkısı" isimli filmin gösterimini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, bu festivalleri devam ettirmek. Seneye de Batı Karadeniz'de düzenleyeceğiz. 7 festival süresince yaklaşık 3,5 milyon çocuğa ulaştık. Bu yıl ise Doğu Anadolu'da 30 bin çocuğa açık havada film izlettik. Onların keyfini görmek, bizim için büyük mutluluk."

Kaya, sinemanın yanı sıra yüz boyamadan kukla atölyelerine kadar pek çok aktivite düzenlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA