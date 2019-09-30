Uluslararası politikanın ve ekonominin kalbi ABD'nin New York şehrinde atıyor. Şehrin en gözde bölgesi ise Manhattan'ın en dikkat çekici simgelerinden birisi Birleşmiş Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binası.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisi süsleyecek

İşte Türkiye, tam bu binanın karşısına damga vurmaya hazırlanıyor.

New York'ta yapımı devam eden Türkevi'nin temeli 2017 yılının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Tüm hızıyla devam eden inşaat sona erdiğinde, 1,71 metre yüksekliğindeki 35 katlı Türkevi, New York'un en görkemli yapıları arasındaki yerini alacak.

Teknolojik ve çevreci özelliklere sahip bina, Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile süslenecek ve lale şeklinde olacak.

Diplomatik temsilcilikler, sergi ve toplantı salonları bir arada olacak

Türkevi’nde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olacak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği de binadaki yerini alacak.



Diplomatik temsilciliklerin yanısıra oditoryum, toplantı, sergi ve konferans salonları ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşu da binada yer alacak.



BM Genel Merkezi'nin karşısındaki Türkevi binasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Haber: Tuna Şanlı

Görüntü: Ali Çilesizoğlu