TRT Haber 25.03.2026 18:50

Romanya'daki Osmanlı mirası Hünkar Camii restore edilecek

TİKA, Romanya'nın Köstence kentindeki Osmanlı mirası tarihi Hünkar Camisi'ni aslına uygun şekilde restore edecek.

Balkanlar'daki Osmanlı mirasının korunmasına destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya Müslümanları Müftülüğü işbirliğinde 1869'da Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen Hünkar Camii'nin restorasyon işlemlerini üstlendi.

 

Caminin kapsamlı şekilde onarılacağına işaret edilen açıklamada, yaklaşık iki yıl sürecek restorasyon çalışmalarıyla caminin özgün dokusunun korunması, tarihi değerinin yaşatılması ve Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, "Sultan Abdülaziz Han'ın emaneti olan bu mukaddes yapı, yalnızca bir restorasyon projesi değil, ecdadımızın ruhunu ve manevi mirasını yarınlara taşıyan sarsılmaz bir değerdir" dedi.

Romanya Müslümanları Müftülüğü ile işbirliği protokolü imzalandığını belirten Eren, "Camimizin mahzun kalmış her köşesi aslına uygun bir şekilde yeniden hayat bulacak" değerlendirmesine yer verdi.

Bu arada, İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören caminin 1956'da kısmen restore edildiği, 1990'lı yıllar ve 2011'deki çalışmalara rağmen tam anlamıyla ihya edilemediği belirtildi.

