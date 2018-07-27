Restorasyonu tamamlanan İlyas Çelebi Camii ibadete açıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 17. yüzyılda tekke olarak inşa edilen, daha sonradan camiye dönüştürülen İlyas Çelebi Camii'nin açılış töreni yapıldı.

Cuma namazından sonra tören düzenlendi

Cuma namazından sonra cami bahçesinde düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, vakıfların ihya edilmesi anlamında çalışan siyasi anlayışa teşekkür ettiklerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de eserleri tekrar halka kazandırdıkları için şükran duyduklarını ifade etti.

Milletvekili Çamlı, vakıf eserlerinin geçmişte amaçları dışında kullanıldıklarını, bir dönem Sultanahmet Camii'nin de müzeye çevrilmek istendiğini söyledi.

Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü de ecdadlarıyla gurur duyduklarını ve geleceğe kazandırılan eserler için onlara minnet duyduklarını belirtti.

Restorasyon 3 yılda tamamlandı

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İlyas Çelebi Camii'nin 17. yüzyılda tekke olarak yapıldığını, daha sonradan minare ve son cemaat mahali eklenerek camiye dönüştürüldüğünü anlattı.

Mürsel Sarı, restorasyonun yaklaşık 3 yılda tamamlandığını belirterek, şunları anlattı:

"Öncelikle çatıyı elden geçirdik, dış yüzeyde kaplamalarda eskiler muhafaza edilerek, gerekli ilaçlama ve vernikleme işlemi yapıldı. Usulüne uygun olmayan sıvalar vardı onlar giderildi. Yine içeride çelikle takviyeler yapıldı. Yine caminin kıble tarafında bulunan hazinesi elden geçirildi ve bitmiş oldu. Toplam 1 milyon 682 bin lira bir harcama ile tamamlandı."

Cemaate lokma dağıtıldı

Beyoğlu İlçe Müftüsü Aydın Yaman'ın dua okumasının ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Cami cemaatine de lokma ikram edildi.

Kaynak: AA