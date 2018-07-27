1966 model minibüsüyle kampların ilgi odağı oldu

Bir organizasyon için ailesiyle Balıkesir Burhaniye'ye gelen Utku Can Demir, fırsat buldukça kamplara katıldığını, çocuklarının da bu kültürü edinmesini amaçladığını söyledi.

6 yıllık onarım geçirdi

Minibüsünün 52 yaşında olduğu belirten Demir, "Bu aracı 2012 yılında aldım. O tarihten beri devam eden bir restorasyon süreci vardı. 6 yıllık onarım yeni tamamlandı ve kamplara hazır hale geldi. Sabaha karşı 03.00 gibi restorasyon tamamlanır tamamlanmaz yola çıktık desem yerdir" dedi.

"Parayla satın alınamayacak şeylerden"

Utku Can Demir, böyle bir minibüse sahip olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Parayla satın alınamayacak şeylerden bir tanesi. İşin içinde belli bir maddiyat var ama bu, insan hayatındaki çok ciddi maliyetlerden biri değil ve çok fazla şey veriyor insana. Dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar veriyor. Bu paylaşımlar, karşınızdaki tanımasanız bile bir selamlaşmayla çok ciddi muhabbetler, dostluklar, arkadaşlıklar ortaya çıkarıyor" dedi.

Kaynak: AA