Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

2020 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 25 Şubat Salı

Regaip Kandili - 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili - 7 Nisan Salı

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe

Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba