Rafadan Tayfa'nın Akın'ı gizemli bir paket alıyor. Daha sonra macera dolu bir Şanlıurfa yolculuğu başlıyor ve Rafadan Tayfa ekibi kendisini dünyanın sıfır noktası Göbeklitepe'te buluyor.

TRT Çocuk'un ilgiyle izlenen çizgi dizisi Rafadan Tayfa, bu kez Göbeklitepe animasyon filmiyle izleyici ile buluşacak. Gala öncesi bir araya gelen filim ekibi Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, ekip olarak Şanlıurfa'ya üçüncü gelişleri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ama tüm ekibimizin geldiği ilk etkinliğimiz. Gerçekten ekibimizin gözündeki o ışıltıyı görmek bizi çok mutlu etti. Yaklaşık 1,5 yıldır gece gündüz demeden çok büyük bir filmi tamamladılar."

Göbeklitepe'nin galası Şanlıurfa'da yapılacak. Bölgenin atmosferini eğlenceli bir macerayla anlatan film, büyüklere de hitap ediyor.

"Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe"nin gösterime girmesiyle bölgeyi ziyaret edenlerin sayısının da artması bekleniyor. Film 27 Aralık'ta gösterime girecek.

Kaynak: TRT Haber