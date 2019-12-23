Uzun çalışma saatleri hipertansiyon riskini yükseltiyor. Yüksek tansiyon ise kalp rahatsızlıkları, felç ve ölüm olasılığını artırıyor. Kanada'nın Quebec kentinde, 3 kamu kurumunda araştırma yapıldı. 3 bin 500'den fazla beyaz yakalı çalışan incelendi.

İş gerilimi, yaş ve cinsiyet gibi çeşitli kriterler ve sağlık faktörleri değerlendirmeye alındı. Haftada 49 saat ve üzeri çalışanlarda, yüzde 70 hipertansiyon gelişme olasılığı görüldü. 48 saat ve altı çalışanlarda ise bu oran yüzde 50'ye düştü.

Araştırma, Amerikan Kalp Vakfının Hipertansiyon dergisinde yer aldı. Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 1 milyardan fazla hipertansiyon hastası bulunuyor.

Yüksek tansiyonun, kalp rahatsızlığı, felç ve bazı durumlarda ölüm olasılığını artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber