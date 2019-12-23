Teknik ekip ve psikologlar eşliğinde uçuş korkusu yeniliyor. Gerçek uçuş öncesi simülatörle hazırlık yapılıyor.

Türk Hava Yolları, uçak fobisi olanlar için "Uçuş Korkusunu Yenme Programı" düzenliyor. Eğitime katılanlar korkularını bu eğitimle yenebiliyor.

Klinik Psikolog Şeyma Çetin, eğitimle ilgili, "İnsanların psikolojik olarak yaşadığı süreçlere değiniyoruz. Bu konularda gerekirse birebir müdahalelerde bulunuyoruz. Ama bir taraftan da grup dinamiğini desteklemeye özen gösteriyoruz " diye konuştu.

2 günlük eğitimle uçabilirsiniz

Teknik Eğitmen Deniz Turan ise amaçlarının, uçağın teknik açıdan güvenilir olduğunu somut bilgilerle programa katılanlara vermeye çalıştıklarını belirterek, "1200 katılımcı bu programdan başarılı bir şekilde geçerek uçuşlarına şu an devam ediyorlar" dedi.

Akademiye en çok yurt dışında yaşayan gurbetçiler ilgi gösteriyor.

Eğitimler 2 gün sürüyor. Sonunda uçuş korkusunu yenen yolcular, gerçek uçuşla da bunu pekiştiriyor.

Kaynak: TRT Haber