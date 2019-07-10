Erzurum'da bulunan ve birçok Avrupa ülkesinden turistin ziyaret ettiği Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Gondol, yamaç paraşütü, gece kayağı gibi etkinliklerle misafirlerini cezbeden kayak merkezine, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla trekking ve bisiklet turu için parkurlar oluşturulacak.

Cağ kebabı ve kadayıf dolması başta olmak üzere yöreye özgü yemeklerin sunulacağı yeni konforlu oteller yapılarak daha fazla turistin ağırlanması amaçlanıyor.

Bisiklet turu parkurları yapılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi için yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi.

Valilik olarak büyükşehir belediyesiyle ortak çalışma yapacaklarını vurgulayan Memiş, "Palandöken'de trekking ve bisiklet turu parkurları için çalışma başlatıyoruz. İhalesini yaparak kışa kadar bu çalışmayı bitireceğiz" dedi.

Memiş, kış mevsiminde Palandöken'e çok sayıda turist geldiğini belirterek, pist uzunluğu bakımından dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birine sahip olduklarını anlattı.

Kayak sporunda güvenliğin öneminden bahseden Memiş, şöyle konuştu:

"Şu anda arkadaşlarımız kayak pistlerinde güvenlikle ilgili önlemleri nasıl artırabiliriz diye çalışma yapıyor. 20 adet kiosk tarzı küçük dükkan açacağız. Tatilciler kendilerini dağ kasabasına, tatil kasabasına gelmiş gibi hissedecekler."

"Yeni çalışmalarla 1 milyon turist hedefliyoruz"

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan Memiş, bu güzellikler karşısında imkanların yeterince kullanılmadığını söyledi.

"Açık otoparkın olduğu yerde kapalı otopark yapacağız ve 3 kat aşağı ineceğiz. Otoparkın üzerinde ise butik otellerin yapılmasını planlıyoruz. Bu en az 150 milyon lira tutarında bir iş olacak. Erzurum'un her metrekaresi turistik mekan. Yeni çalışmalarla 1 milyon turist hedefliyoruz."

Kaynak: AA