Oyun alanları ve özel odalarıyla Bursa'nın 5 yıldızlı kedi oteli

Bursa'da tatillerde ya da iş gezilerinde evcil kedilerini bırakacak yer bulamayanlar için lüks bir kedi oteli açıldı. "Evcilim Kedi Oteli" her sevimli misafir için ayrı düşünülmüş standart, süit ve kral odalarıyla ilgi görüyor. Ayrıca kedilerini çifleştirmek isteyenler için bir de balayı odası bulunuyor.

32 odalı otel, kral dairesini tercih eden müşterilerine, kedilerini 7/24 cep telefonlarından izleme imkanı sunuyor. Oda fiyatları ise özelliklerine göre 30 ila 50 lira arasında değişiyor.

Sürekli veteriner hekim kontrolünde bulunan kediler için sahipleri, günlük standart oda için 30, lüks için 40, süit için 50, balayı odası için de 100 lira ödüyor.

Kedilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edildi

İşletme Müdürü Serkan Hazar, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kedi otelini tasarlayıp hizmete açtıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Otelimiz hem Avrupa'da hem de Türkiye'deki tek 5 yıldızlı kedi oteli. Gerçekten kedilerin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, rahat edebilecekleri, psikolojilerinin olumsuz etkilenmeyeceği şekilde bir sistem geliştirmeye çalıştık. 32 odamızın da metrekareleri aynı, ancak içindeki oyun alanları ve özellikleri farklı. Kral dairesinde kamera sistemimiz var."

Her gün mama ve suları yenileniyor, kumları temizleniyor

Otelin özellikle bayram tatillerinde büyük rağbet gördüğünü belirten Serkan Hazar, "Odalarda özellikle mama ve su kaplarını dışarıdan müdahale edilebilir şekilde yaptık. Böylece odaya girmemize ihtiyaç kalmadı. Her gün düzenli olarak mama ve suları yenileniyor, kumları temizleniyor. Kedi sahiplerinden, evlerinden eşyalar getirmelerini istiyoruz. Kendi kokularının olduğu, evlerinde severek oynadıkları oyuncaklarıyla çok daha güzel vakit geçirebiliyorlar."

Otele kedileri rezervasyonla aldıklarını vurgulayan Hazar, şunları söyledi:

"Otele giriş yapmadan önce konaklayacak kediler mutlaka veteriner polikliniğinde genel muayeneden geçiriliyor. Ayrıca otelde her gün veterinerlerimiz düzenli olarak kedileri kontrol ediyor. Özellikle bayram tatillerinde otel tamamen doluyor. Her kesimden müşterilerimiz var. Yaz tatillerine gidenler, evde temizlik yapanlar, eve kediden hoşlanmayan misafiri gelenler ve günlük yoğun işleri olanlar oluyor mesela. Bu anlamda büyük bir talep vardı, ihtiyaç olan bir alanı doldurduğumuzu düşünüyoruz."

Kaynak: DHA