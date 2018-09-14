Osmanlı'nın 'Amin Alayları' geleneğiyle Eyüpsultan'da etkinlik

Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla kaynaştırmak amacıyla düzenlenen "Amin Alayları" geleneği çerçevesinde Eyüpsultan Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen merasime, okula yeni başlayacak öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler maskotlarla eğlendi.

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Amin Alayları"nın eski dönemlerde gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu, günümüzde ise oryantasyon adı altında yapıldığını söyledi.

Yeni bir döneme başlayacak çocukları süreçle ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanan programın, 13 okulda daha düzenlendiğini belirten Aydın, şunları konuştu:

"Çocuklarımız şehrimizin ileri gelen üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek onlarla sohbet edecekler. Mesleklerini, görevlerini tanıyacaklar. Belki de ileride edinecekleri mesleklerle ilgili ilham almış olacaklar. Bütün bunların amacı temelde çocuklarımızı yeni bir döneme geçirirken onların olumsuz etkilenmesini engellemek, yumuşak bir geçiş yapmak ve aynı zamanda bir farkındalık yaratmak. Bugün şehrimizin hemen hemen tamamında bu etkinlikleri yaparak farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün bunları da geleneklerimizi tekrar yaşatmak suretiyle yapıyoruz, Eyüpsultan'a yakışan da budur diye düşünüyorum."

"500 yıl uygulanmış"

Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü ise "Amin Alayları"nın Osmanlı döneminde 500 yıl uygulanan bir program olduğunu söyledi.

Türkiye'deki okullarda da 2006 yılından itibaren uyum çalışması kapsamında, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin bir hafta önceden okula çağrıldığından bahseden Öğütçü, bu uygulamanın da oryantasyon süreci olarak adlandırıldığını belirtti.

Öğütçü, "Ecdadımız, bu programı 500 sene uygulamış. Çocuklarımıza okula başlarken süslü elbiseler giydiriliyor, hazırlanıyor, eğitime başlatılıyor. Bu da bugünkü anlamda bir uyum eğitimi olmuş oluyor. Her tarafta bunların tekrar canlandırılması, ihya edilmesi gerekiyor. Yakında okullarımız açılıyor, bütün çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Ersoy Koyuncu'nun okuduğu duaya çocuklar ellerini açarak "Amin" dedi.

Etkinlik sonunda Hacivat ve Karagöz gösterisi izleyen çocuklara kalem ve defter hediye edildi.

Daha sonra çocuklar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA