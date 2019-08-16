Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce'nin Konuralp beldesinde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleriyle bölgeyle özdeşleşen Konuralp pirincinin coğrafi işaretle tesciline yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca Konuralp pirincinin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında 03.07.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 25.06.2019 tarihinde coğrafi işaret belgesi ile tescillendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Yöre halkı arasında kasaba pirinci olarak anılan Konuralp pirincinin tarihi, 1800'lü yıllara dayanmaktadır. 'Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci' olarak adlandırılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Konuralp Pirinci için alınan coğrafi tescil belgesiyle ilimizin marka değeri artacak, ürünlerimizin taklitleri engellenerek üreticilerimiz korunacak ve pazarlama gücümüz de böylece artmış olacaktır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kente özgü ürünlerin, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA