Yaşam
Orman işçilerinin soğuk kış mesaisi25 Aralık 2019 Çarşamba 14:17 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:15
Erzurum'da orman işçileri, zorlu arazi koşullarına ve kış şartlarına aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum Oltu'da orman işçileri, emekleriyle ormanlık alanların verimini artırıyor.
İşçiler, karlı ve dağlık alanlarda çalışıyor, doğayı güzelleştirmek için çabalıyorlar.
Orman işçileri, zorlu mesailerine havanın aydınlanmasıyla başlıyorlar. Kimi ağaç kesiyor kimi kütükleri soyuyor kimi de tomruk istifliyor.
İşçiler, günün yorgunluğunu ise odun ateşinde demlenen çayla atıyor.
Kaynak: TRT Haber
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