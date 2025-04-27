Orman işçileri dağ tepe demeden görev başında

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde orman işçileri, Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde sık ağaçların bulunduğu ormanlarda yenilerine ortam hazırlanması ve yaşlı olanların kesilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla kesimden depolama işlemine emek sarf ediyor.

Orman işçileri, zorlu hava ve arazi şartlarında çalışarak kesilen tonlarca ağacı, iş makineleri, traktör ve kamyonlarla depolara kadar götürerek yoğun mesai harcıyor.

Yılın büyük bölümünü ormanlarda çalışarak geçiren işçiler, evlerinden günlerce uzak kaldıkları yaklaşık bir haftalık sürede zorlu doğa şartlarında kurdukları çadırlarda ya da sayvanlarda (önü açık, direkler üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer) konaklıyor.

İl genelinde yaklaşık 2 bin, Kumluca beldesinde 11 kooperatife bağlı 1500 orman işçisi, ilkbaharın gelmesiyle yaklaşık 1700 rakımdaki ormanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu mesai günün ilk ışıklarında başlıyor

Orman işçileri, günün ağarmasıyla orman işletme müdürlüklerince belirlenen bölgelerde işaretlenen ağaçların kesim işleri için yola koyuluyor.

Kesim motorlarının bakımı ve yanlarında taşıdıkları bidonlarla araçlara yakıt ikmaliyle başlayan orman işçilerinin mesaisi, tonlarca ağırlıktaki ağaçların yıkımı, kesimi ve taşınmasıyla devam ediyor.

Sarp arazilerde kesilen ağaçlar, traktörlerin arkasına bağlı motor ve halatlar yardımıyla orman işçilerince açılan orman yoluna çıkarılarak burada taşınabilecek boyutta kesilerek düzlük arazideki orman yoluna naklediliyor.

Orman işletme görevlisinin gözetiminde belli ölçülere göre kesilerek numaralandırılmasının ardından kamyonlara yüklenerek depolara götürülen tomruklar, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihaleyle çeşitli ihracatçı şirketler ile yurt içindeki mobilya ve kağıt fabrikalarına satılarak gelir elde ediliyor.

Başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kayseri olmak üzere 81 ile gönderilen tomruklar, fabrikalarda mutfak, salon, yatak odası ve banyo gibi mekanlar için mobilyaya dönüşüyor.

"Gelir kaynağımız orman"

Konuklu Konak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ersin Özsoy, Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde ormanlarda bir nevi bakım yaptıklarını söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı şefliklerden sahayı teslim aldıktan sonra çalışmalara başladıklarını, her cumartesi işçilerle 1700 rakımlı orman ve yaylalara çıktıklarını belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Çadırlarımızı kurup perşembe akşamına kadar arazide kalıyoruz. Bir gün izin yapıp tekrar ormana çıkıyoruz. İlimizde bu sektörde çalışan yaklaşık 2 bin orman işçisi var. Orman köylüsüyüz, gelir kaynağımız orman. Bölgemizde ana geçim kaynağı olarak kömür maden sahalarımız var, ardından da orman geliyor. Orman Genel Müdürlüğümüz, bize çeşitli teşvikler veriyor, kazancımız belirli bir seviyenin üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle üniversite mezunu gençlerimiz dahi başka yerlerde kariyer yapma imkanları olmasına rağmen köyünde bu ortamda çalışmayı tercih ediyor."

Orman işçilerinden 55 yaşındaki İsmail Ulusoy da zor çalışma koşullarına rağmen 10 yıldır işini severek yaptığını söyledi.

İşin zorluklarına dikkati çeken Ulusoy, "Devletin sunduğu teşvik ve kredilerle iki traktör aldım. Burada 3 oğlumla çalışıyoruz. Allah razı olsun, devletimizin sunduğu imkanlar sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz. Kar, çamur içinde çalışıyoruz ama bir şekilde emeğimizin karşılığını alıyoruz. Geçen yıl kooperatifte 5 bin metre üretim yaparak birinci oldum." diye konuştu.

Kepçe operatörü 25 yaşındaki Taşkın Kızıl da küçük yaşlardan beri ormanlarda olduğunu ifade etti.

Kızıl, bu işi 5 yıldır yaptığını dile getirerek, "Zorlu koşullarda çalışıyoruz. Kar, yağmur, çamur, buz derken çalışıp gidiyoruz. Geçen yıl kamyonun körükleri patladı, frenleri boşaldı, Allah'a şükür hasarla atlattık." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır orman işçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Cevat Can, ilerleyen yaşına ve zorlu çalışma koşullarına rağmen işini sürdürdüğünü belirtti.