"Öllüğün Körü" sözünü kimi sinirlenince, kimileri de bunalınca söylüyor.

Öfkelenen insanların sitem etmek için kullandığı "elinin körü", ya da halk ağzıyla "öllüğün körü" sözü aynı zamanda bir yemeğin adı.

Yapılışı pratik

'Öllüğün Körü' yemeğinin yapılışı çok da zor değil. Şef Mehmet Poyrazoğlu, yemeğin yapılışını anlattı.

"İlk önce kıymamızı atıyoruz. Kıymamızı öldürmemiz gerekiyor. Daha sonra soğanımızı kokuyoruz. Soğanla kıyma birbirini lezzetlendirmeli. Eriştemizi de attıktan sonra biraz tuz ve karabiber ekliyoruz"

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kızartılan cevizle de karıştırılan yemek servise hazır hale geliyor.

'Öllüğün körü' lafı nereden geliyor?

İddiaya göre erişteyi bir yandan, kıymayı diğer yandan pişiren birine komşusu ısrarla ne yaptığını sorar. İşi çok fazla olan kişi ise cevap verecek fırsat bulamaz. Komşusunun ısrarlı sorusuna en sonunda dayanamaz ve "öllüğün körü" der. Bu yemek her yapıldığında bu sözle anılır.

Ankara Valiliği, ismi Anadolu'ya özgü bu yemeği "Halk Mutfağı" kitabına sokmaya hazırlanıyor.

Haber: Muhammed Ali Pehlivan

Kamera: Aykut Olgun